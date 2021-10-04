أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية (الإثنين 4 أكتوبر 2021)

استقر سعر العملة الأميركية أمام الدينار الليبي خلال تعاملات اليوم الإثنين، في السوق الرسمية، حيث ثبت الدولار عند 4.55 دينار، وهو السعر نفسه المسجّل أمس الأحد.

كما سجّل سعر صرف اليورو والجنيه الإسترليني، 5.28 دينار، و6.13 دينار على التوالي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف المركزي.

وحافظت الليرة التركية على سعرها عند مستوى 0.51 دينار، وكذلك اليوان الصيني عند 0.7 دينار.

وفيما يخص العملات العربية، استقر الريال السعودي عند 1.21 دينار، والدينار التونسي عند 1.61 دينار، بينما انخفض الدرهم الإماراتي قرشًا، مسجلًا 1.23 دينار.

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