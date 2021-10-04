اللافي يناقش ملف المصالحة الوطنية مع قذاف الدم وشخصيات من النظام السابق

العنوان-القاهرة

التقى عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي أمس الأحد بعض أعضاء الجالية الليبية بالعاصمة المصرية القاهرة، ومن بينهم أحمد قذاف الدم المنسق السابق للعلاقات المصرية الليبية.

وقال المجلس الرئاسي في بيان له إن اللافي، اختتم زيارته للعاصمة المصرية القاهرة، التي استغرقت يومين التقى فيهما بوزير الخارجية المصري، سامح شكري، ومسؤولين سياسيين وأمنيين مصريين، وناقش آليات التعاون المشترك بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بدعم العملية السياسية في ليبيا، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي واستقرار البلاد.

وتخللت زيارة اللافي للقاهرة الالتقاء بعدد من الشخصيات الليبية المهجرة، وناقش والوفد المرافق له، معهم ملف المصالحة الوطنية، وآليات المشاركة الفعالة، لكافة ممثلي الأطياف السياسية والاجتماعية، في صياغة مشروع وطني يجمع كلمة الليبيين في ميثاق يؤسس لمصالحة وطنية شاملة، تساهم في تحقيق أمن واستقرار البلاد، وتستجيب لتطلعات الشعب الليبي”.

وفي هذا الصدد، أكد اللافي استمرار المجلس الرئاسي، في تنفيذ المهام المناطة به، من أجل استقرار البلاد، مشيراً إلى العمل الذي أنجزه المجلس في مشروع المصالحة الوطنية خلال الفترة الماضية، رغم الصعوبات التي تواجه المجلس في هذا الجانب، مضيفا: “لا خيار أمام الليبيين إلا المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، للعبور بالبلاد إلى مرحلة السلام والاستقرار”.