“اللافي” يؤكد مضيّ “الرئاسي” في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، استمرار المجلس، في تنفيذ المهام المناطة به، من أجل استقرار البلاد، والعمل المنجز في مشروع المصالحة الوطنية، رغم التحديات.

وأضاف “اللافي”، في ختام زيارته للعاصمة المصرية القاهرة، أنه لا خيار أمام الليبيين إلا المصالحة الوطنية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها؛ للعبور بالبلاد إلى مرحلة السلام والاستقرار.

وعقد “اللافي”، رفقة وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن، اجتماعاً مع عددٍ من شخصيات ورموز النظام السابق المقيمين بالقاهرة، بينهم أحمد قذاف الدم.

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أن زيارة نائبه ناقشت آليات المشاركة الفعالة للمهجرين في الخارج وممثلي الأطياف السياسية والاجتماعية كافة، في صياغة مشروع يؤسس لمصالحة وطنية شاملة، تُساهم في تحقيق أمن واستقرار البلاد، وتستجيب لتطلعات الليبيين.

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