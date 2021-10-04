باعتبارها مؤسسة إخبارية سيادية : رئاسة مجلس النواب تصدر قرارا بضم وكالة الأنباء الليبية إلى مجلس النواب

طبرق 04 أكتوبر 2021 م ( وال ) – أصدر مكتب رئاسة مجلس النواب قرارا، نقل بمقتضاه تبعية وكالة الأنباء الليبية إلى مجلس النواب .

وجاء في ديباجة قرار مكتب رئاسة مجلس النواب رقم ( 2) لسنة 2021 ميلادية أنه باعتبار وكالة الانباء الليبية مؤسسة سيادية إخبارية جامعة ومستقلة ، مهمتها نشر أخبار الدولة بمهنية وحرفية وحيادية وتوزيعها على مختلف وكالات الأنباء والقنوات والإذاعات والصحف المحلية والدولية ، ولدواعي المصلحة العامة صدر القرار التالي .

المادة الأولى : تضم وكالة الانباء الليبية بأصولها الثابتة والمنقولة إلى مجلس النواب .

المادة الثانية : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالفه ، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه .

كما أصدر مكتب رئاسة مجلس النواب قرارا آخر تحت رقم ( 7 ) لسنة 2021 ميلادية، باعتماد لائحة شؤون الموظفين والهيكل التنظيمي ، ولائحة العمل بوكالة الانباء الليبية .

وتتضمن لائحة العمل والهيكل التنظيمي لوكالة الانباء الليبية، العديد من المواد التي تحدد مهام وطبيعة العمل بمختلف فروع الوكالة وإداراتها واقسامها ومكاتبها ، وتضمن تسيير العمل في ظروف مناسبة وحقوق وواجبات العاملين بها .(وال ـ طبرق) ف م

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