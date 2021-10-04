«الهنقاري»: المال والسيارات أسباب تعلق أبناء الجنوب بـ«المقبور»

لم يفوت محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، فرصة توقيع اتفاق إنشاء مصفاة نفط في الجنوب الليبي، من قبل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ليصب جم غضبه على النظام السابق وأتباعه في الجنوب، وقال إن تعلق أنصار هذا النظام به، “ربما للمصلحة القبلية والشخصية من المال والتفاخر بالسيارات” وفق قوله.

وكتب “الهنقاري” على حسابه بفيسبوك: “نبارك لأخوتنا في الجنوب، وكل الليبين مشروع مصفاة النفط الذي سوف يوفر فرص عمل جديدة ويوفر مشتقات النفط، وكذلك غاز الطهي الذي محروم منه الجنوب، ويبقي العار علي نظام حكم 42 سنة يبيع النفط ويستورد مشتقاته من الخارج، ولا أدري سبب. تعلق بعض أبناء الجنوب بالمقبور. ربما للمصلحة القبلية والشخصية من المال والتفاخر بالسيارت فقط” على حد تعبيره.