المنقوش تصل البحرين بعد زيارتها الكويت

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها إلى البحرين صباح اليوم الإثنين، في زيارة عمل.

واستقبلها في مطار البحرين الدولي وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووكيل الوزارة للشؤون القنصلية والإدارية، السفير توفيق أحمد المنصور، وعدد من المسؤولين في سفارة دولة ليبيا لدى مملكة البحرين، حسب بيان الخارجية على موقعها الإلكتروني.

وتأتي تلك الزيارة بعدما اختتمت المنقوش زيارتها إلى دولة الكويت ولقاءاتها مع كبار المسؤولين الكويتيين.

– المنقوش تشيد بالدعم الكويتي لليبيا

– المنقوش تدعو نظيرها الكويتي للمشاركة في مؤتمر المبادرة الليبية للاستقرار بطرابلس

وهناك، دعت المنقوش المسؤولين الكويتيين إلى المشاركة في المؤتمر الدولي المعني بالمبادرة الليبية للاستقرار، المقرر انعقاده بالعاصمة طرابلس أواخر شهر أكتوبر الجاري «كشريك داعم للعملية السياسية بليبيا».

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