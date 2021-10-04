اليوم.. مجلس النواب يستأنف جلساته لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية

العنوان-طبرق

من المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية؛ وذلك عقب انتهاء المشاورات التي جمعت ممثليه بممثلي مجلس الدول في الرباط.

وكان قد أعلن، عبدالله بليحق، الناطق الرسمي باسم المجلس، أمس الأحد، أن جلسة مجلس النواب الرسمية ستكون في موعدها الاثنين لمناقشة مقترح قانون انتخاب مجلس النواب وبقية بنود جدول الأعمال السابق.

وكان من المقرر أن يناقش المجلس قانون الانتخابات البرلمانية، في جلسة خاصة الأسبوع الماضي، لكن بليحق أعلن قبل أيام تأجيلها لتمكين اللجنة البرلمانية المشكلة لإعداد قانون الانتخابات البرلمانية “إنهاء أعمالها”.