العرفي: جلسة البرلمان اليوم ستخصص لمناقشة قانون انتخاب البرلمان

ليبيا – أفاد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي بانعقاد جلسة اليوم الإثنين لمناقشة قانون انتخابات البرلمان.

العرفي توقع في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أن يكون الحضور كبيرًا، وأن وفد المغرب خلص في اجتماعه مع مجلس الدولة إلى توصيات لا شك ستطرح على النواب.

وقال: إن قانون انتخاب الرئيس قد انتهت صياغته، ولم تبقَ إلا إشكالية من يدخل، الأحزاب أو القوائم، مرجحًا الوصول إلى حل بحيث تكون 60% قوائمًا و40% فرديًا، وقد تكون هناك فرصة للأحزاب.

وبخصوص مناقشة بند زيادة المرتبات، أوضح أنه سيتم إقراره من دون حتى النظر فيه، خلال جلسة الثلاثاء في حال وصوله للمقرر.

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