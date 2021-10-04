وزيرة العدل تبحث مع نظيرها المصري تعزيز سبل التعاون القضائي بين البلدين

ليبيا – التقت وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة عبد الرحمن أمس الأحد في القاهرة نظيرها المصري عمر مروان.

اللقاء بحث -بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل- تعزيز سبل التعاون القضائي بين البلدين، والاتفاقيات بين مركز الدراسات القضائية ومعهد القضاء الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية