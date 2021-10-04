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وزيرة العدل تبحث مع نظيرها المصري تعزيز سبل التعاون القضائي بين البلدين

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقت وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة عبد الرحمن أمس الأحد في القاهرة نظيرها المصري عمر مروان.

اللقاء بحث -بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل- تعزيز سبل التعاون القضائي بين البلدين، والاتفاقيات بين مركز الدراسات القضائية ومعهد القضاء الليبي.

جانب من اجتماع وزيرة العدل مع نظيرها المصري

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صحيفة المرصد الليبية

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