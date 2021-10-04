وزيرة العدل تبحث مع نظيرها المصري تعزيز سبل التعاون القضائي بين البلدين

ليبيا – التقت وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة عبد الرحمن أمس الأحد في القاهرة نظيرها المصري عمر مروان.
اللقاء بحث -بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل- تعزيز سبل التعاون القضائي بين البلدين، والاتفاقيات بين مركز الدراسات القضائية ومعهد القضاء الليبي.
ليبيا – التقت وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة عبد الرحمن أمس الأحد في القاهرة نظيرها المصري عمر مروان.
اللقاء بحث -بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل- تعزيز سبل التعاون القضائي بين البلدين، والاتفاقيات بين مركز الدراسات القضائية ومعهد القضاء الليبي.
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