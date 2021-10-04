“مصيرها مجهول”.. أعضاء ومنتسبو الأمن العام يطالبون برواتبهم

أصدر أعضاء ومنتسبو الأمن العام بيانًا؛ ناشدوا فيه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ووزير الداخلية خالد مازن، النظر في أزمة توقف مرتباتهم منذ أشهر.

وأشار بيانٌ، حصلت “218” على نسخةٍ منه، إلى أن الجهات ذات العلاقة ردت على استفسارات منتسبي الأمن العام حول قطع رواتبهم، بحجة نقلهم إلى الخدمة المدنية، دون توضيح مصير مستحقاتهم المالية.

وطالب أعضاء ومنتسبو الأمن العام بإعادة تنسيبهم لجهة عملهم السابقة، وتسوية أوضاعهم الوظيفية، وصرف مستحقاتهم المالية السابقة، وضمان استمرار صرف رواتبهم.

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