تنصيب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد لولاية ثانية

أديس أبابا 04 أكتوبر 2021 (وال) -أدى أبي أحمد علي، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام البرلمان الإثيوبي الذي صادق على تعيينه رئيسا للوزراء لمدة (5) سنوات، بعد فوز حزبه بالانتخابات التي أجريت في يونيو الماضي، وحضر ثلاثة رؤساء دول إفريقية فقط، وهي نيجيريا والسنغال والصومال، مراسم تنصيب أبي أحمد.

وكان حزب أبي أحمد قد حقق فوزا كاسحا في انتخابات يونيو الماضي، حيث حصل على (410) مقاعد، من أصل ( 436 ) مقعدا في البرلمان جرى التنافس عليها.

ويضم البرلمان الإثيوبي ( 547 ) مقعدا، وقد تأجلت الانتخابات لشغل مقاعد بعض المناطق حتى نهاية سبتمبر الماضي، لكن ذلك لم يكن ليؤثر على نتائج جولة يونيو التي حسمت فوز حزب رئيس الوزراء.

كما صادق أعضاء المجلس الفيدرالي الإثيوبي، على تعيين أغنجو تشاغر، حاكم إقليم أمهرة السابق، رئيسا للمجلس في دورته الجديدة، وزهرة حمد، نائبة له التي كانت تشغل مسؤول مكتب الشؤون الاجتماعية بإقليم عفار شرقي البلاد.

ويواجه رئيس الوزراء، الفائز بجائزة نوبل للسلام عام 2019 ، عقب استعادة العلاقات مع إريتريا المجاورة، وتنفيذ إصلاحات سياسية شاملة، تحديات كبيرة مع توسع الحرب في إقليم تيغراي إلى أجزاء أخرى من البلاد، واستمرار أعمال العنف العرقية.

وتولى آبي المنصب بموافقة البرلمان في 2 أبريل 2018، خلفا لرئيس الوزراء السابق هايلماريام دسالين، الذي تقدم باستقالته في منتصف فبراير 2018، عقب احتجاجات شهدتها البلاد.(وال أديس أبابا) س خ.

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