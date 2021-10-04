العثور على 10 جثث مجهولة الهوية في ترهونة

عثرت فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين على عشر جثث مجهولة الهوية في مدنية ترهونة، اليوم الإثنين.

جاء ذلك بعد عمليات استكشاف لموقعين في منطقة مكب القمامة العام بالمدينة، حيث انتشلت أربع جثث من الموقع الأول، وست جثث من الثاني، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

وأعلنت الهيئة استمرار التحري في باقي البلاغات الواردة إليها.

وفي 27 سبتمبر الماضي، اكتشفت خمس جثث في عمليات استكشاف لموقعين في منطقة المشروع الزراعي، «5 كيلو»، بترهونة، حيث انتشلت جثة من الموقع الأول، وأربع جثث من الثاني.

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