الصول: قانون انتخاب الرئيس الصادر أحيل للمفوضية ولم يعد هناك أي مجال للتناقش حوله

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي الصول إن البرلمان ماضٍ في إصدار قانون انتخاب البرلمان.

الصول وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد، أوضح أن قانون انتخاب الرئيس الذي صدر أحيل للمفوضية، ولم يعد هناك أي مجال للتناقش حوله.

ومضى بقوله: “بعد تجميد عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ما بعد حكمها في 2014، ووهم الرأي العام بحل البرلمان، أدخلت البلاد في فوضى وانقسامات وحروب، وفي حال تم استئناف عملها بعد اجتماع اللجنة العمومية للمحكمة خلال الشهر الجاري، فإن جماعة الإخوان تسعى لتنفيذ المؤامرة على قوانين الانتخابات بالطعن لعرقلتها”.

الصول بين أن المؤامرة تتمثل في عزم الجماعة ومجلس الدولة الاستشاري على الطعن على قوانين الانتخابات، حيث إنهم يسعون إلى تعطيل الانتخابات أو إقصاء من يشكل خطورة عليهم.

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