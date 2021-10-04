الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مع احتمال هطول أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على مناطق شمال غرب ليبيا تصل إلى 36 درجة مئوية، فيما تشهد بقية المناطق، استقرارًا في درجات الحرارة ولا تتجاوز 25 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر.

وتبدأ درجات الحرارة، انخفاضًا تدريجيًا، بدايةً من مساء الأربعاء القادم، على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب وامتدادها لتشمل أغلب مناطق الشمال، مع نهاية الأسبوع، خاصةً في المناطق الساحلية مع احتمال ضئيل لهطول بعض الأمطار المتفرقة.

وأفاد المركز في تفصيله لأحوال الطقس، أن المنطقة الممتدة من رأس جدير غربًا حتى سرت، تشهد تكاثرًا تدريجيًا للسحب وسماءً صافيًة، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة تنشط مساءًا على المناطق الساحلية.

وتكون السماء قليلة السحب على منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى إمساعد، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، فيما تتراوح دراجات الحرارة ما بين 28-32 درجة مئوية.

وبحسب التوقعات الجوية، فإن السماء تكون صافيةً إلى قليلة السحب، في مناطق سبها والجفرة وغات وغدامس والحمادة، بينما تكون الرياح شرقية إلى جنوبية وشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع ارتفاع لدرجات الحرارة قد تصل إلى 36 درجة.

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