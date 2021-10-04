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رئيس «مكافحة الفساد» يستعرض مع موظفي الهيئة مقترحات تطوير عملهم

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اجتمع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نعمان الشيخ بعدد من الكوادر بمكتب الاعلام وإدارة الوقاية ومكتب الشكاوى بالهيئة.

وقال بيان صادر عن الهيئة: “تناول الاجتماع متابعة آلية عمل الإدارات والمكاتب بالهيئة وفقا لمعايير الأداء المؤسسي على الصعيد المحلى والدولي”.

وأضاف “تم استعراض عدد من المقترحات التي تساهم في تطوير ثقافة مكافحة الفساد من خلال وضع آلية بين إدارة الوقاية ومكتب الإعلام ومكتب الشكاوى بالهيئة”.

وتابع “في نهاية الاجتماع جدد رئيس الهيئة شكره لكافة الموظفين بالهيئة بمختلف الإدارات والمكاتب على جهودهم السامية التي ترتقي بالقوانين المعمول بها محليا ودوليا لمكافحة الفساد”.

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صحيفة الساعة 24

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