لتورطهم في سرقة الأسلاك الكهربائية.. البحث الجنائي زليتن يلقي القبض على 3 أفارقة

العنوان-زليتن

تمكن قسم البحث الجنائي زليتن من ضبط ثلاثة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية متورطون في سرقة وبيع أسلاك نحاسية في المدينة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، جاء ذلك في إطار التعاون بين الأجهزة الأمنية لمكافحة ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية، حيث تلقى القسم بلاغا من مركز شرطة حماية الطاقة الكهربائية زليتن بخصوص هذا التشكيل العصابي.

وعثر أفراد القسم بحوزتهم على كمية من الأسلاك، وقد أخذت أقوالهم، وتم إحالتهم إلى مكتب النائب العام بناءً على تعليمات مدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية، تحت حراسة دوريات الإدارة.