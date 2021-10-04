المنقوش تختتم زيارتها للكويت وتصل البحرين

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، والوفد المرافق لها اليوم الإثنين إلى البحرين في زيارة عمل، وذلك بعد اختتام زيارتها إلى دولة الكويت ولقاءاتها مع كبار المسؤولين الكويتيين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أنه كان في استقبال الوزيرة بمطار البحرين الدولي وزير الخارجية بمملكة البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني، ووكيل الوزارة للشؤون القنصلية والإدارية، السفير توفيق أحمد المنصور، وعدد من المسؤولين في سفارة دولة ليبيا لدى البحرين، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.