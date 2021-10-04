رئيس بعثة تقصي الحقائق: جمع أدلة على مجازر جماعية في ترهونة وتجنيد أطفال سوريين

قال رئيس بعثة تقصي الحقائق المستقلة في ليبيا محمد أوجار إن «البعثة تؤكد جمع أدلة عن وقوع مجازر جماعية بحق المدنيين في ترهونة منذ العام 2016 وحتى 2020».

وأضاف، في مؤتمر صحفي بجنيف الإثنين، إنه لا يمكن أن تقدم البعثة ما أسماه «المتورطين في الجرائم حتى الآن»، مشيرا إلى أن هناك «أدلة على تجنيد أطفال سوريين في النزاع الليبي».

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وقال أوجار: «ركزنا على طرابلس وضواحيها في زيارتنا الأولى، وسنزور بنغازي في الزيارة التالية لاستكمال التحقيقات»ونبه إلى أن البعثة «واجهت صعوبات في الوصول إلى جنوب البلاد ومواقع أخرى»، لافتا إلى أن «الوجود الأمني الكبير أثناء التحقيقات مثّل عائقا أمام إفصاح الشهود عن الحقائق».

لا علاقة للعبثة بمرشحي الانتخابات

وقال: «ليس لنا علاقة بمن سيترشح في الانتخابات ونحن معنيون بما ستقودنا إليه الأدلة بغض النظر عن هوية المتورطين»، لافتا إلى أن «مدة التفويض الدولي لاستكمال التحقيق كانت قصيرة»، مطالبا «بتمديد مهمتنا لاستمرار التقصي والتحقيق».

وفي وقت سابق الإثنين، تحدث خبراء في الأمم المتحدة عن وجود أدلة على حدوث ما وصفوها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ العام 2016 بعد تحقيق أجروه على الأرض وفي دول مجاورة.

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