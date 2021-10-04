الصغير: رفضنا مناقشة قانون انتخاب الرئيس مع مجلس الدولة كونه منجز

العنوان-طبرق

أكد عضو مجلس النواب، الهادي الصغير، رفض مناقشة قانون انتخاب الرئيس مع مجلس الدولة في المغرب باعتبار أنه أنجز وتمت إحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات.

وقال الصغير في مداخلته خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، “لن نقبل أي مقترحات من مجلس الدولة بخصوص قانون انتخاب الرئيس”.

وأضاف عضو مجلس النواب، “قبلنا مقترحاتهم فيما يخص قانون انتخاب البرلمان وسنعرضها على المجلس”.

يذكر أن مجلس الناب خصص جلسة اليوم الاثنين، للاستماع لإحاطة اللجنة التي أوفدها المجلس للمشاركة في المشاورات التي عُقدت في الرباط مع مجلس الدولة.