مسؤولو المؤسسات الصحية بغريان يطالبون بإنشاء مركز متخصص لعلاج مرضى السكر

ليبيا – ناقش وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو مع مسؤولين عن عددٍ من المؤسسات الصحية ببلدية غريان احتياجات البلدية من الخدمات الصحية بحضور عميد البلدية يوسف بديري، ومستشار الوكيل أحمد شبش .

الوكيل استمع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة إلى مطالب واحتياجات المسؤولين، وتباحث معهم حول توفيرها وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وعلى نحوٍ متّصل، أشاد الوكيل بجهود العناصر الطبيّة والطبيّة المساعدة في ظل الظروف الحالية.

هذا وتضمّنت مطالب المسؤولين، تحسين خدمات مرضى السكر بالمدينة، وإنشاء مركز وطني متخصص لعلاج مرضى السكر، وصيانة مستشفى غريان التعليمي ودعم خدمات مرضى الكلى.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية