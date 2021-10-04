الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الإثنين

طرابلس 04 أكتوبر 2021 (وال) _ توقعت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على مناطق شمال غرب ليبيا بينما يبقى الطقس مستقر على باقي المناطق.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر تدريجياً بداية من مساء يوم الأربعاء.

•الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط في الفترة المسائية على بعض المناطق الساحلية.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 35) مْ وتسجل انخفاض من مساء يوم الأربعاء.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء قليلة السحب.

•الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (28-32) مْ ولا تتجاوز (25)مْ على المرتفعات الجبلية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

•الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32- 36) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31- 33) مْ. (وال _ طرابلس) س ق / ه ع

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