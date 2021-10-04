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مجلس النواب يقرر نقل تبعية وكالة الأنباء الليبية إليه

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قرر مكتب رئاسة مجلس النواب، نقل تبعية وكالة الأنباء الليبية، بكل أصولها الثابتة والمنقولة إلى مجلس النواب.

وجاء في نص القرار: “باعتبار وكالة الأنباء الليبية، مؤسسة سيادية إخبارية جامعة ومستقلة، مهمتها نشر أخبار الدولة بمهنية وحرفية وحيادية، وتوزيعها على مختلف وكالات الأنباء والقنوات والإذاعات والصحف المحلية والدولية”.

وأضاف القرار “لدواعي المصلحة العامة، تقرر نقل تبعية وكالة الأنباء الليبية، بكل أصولها الثابتة والمنقولة إلى مجلس النواب”.

وتابع “يعل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه”.

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صحيفة الساعة 24

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