المركز الوطني: انخفاض نسبة الإصابة بـ”كورونا” إلى 14.4%

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، 719 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 4.995 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 525؛ فقد سُجّل شفاء 1.444 حالة، إلى جانب تسجيل 16 حالة وفاة على مستوى البلاد، منها تسع بالمنطقة الغربية، سبع حالات بالمنطقة الشرقية وحالة واحدة بالمنطقة الجنوبية.

المركز؛ أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 14.4%، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 342.558، منها 73.996 حالة نشطة من بينها 181 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 263.860 حالة، ووفاة 4.702 حالة، فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 1.406.042 شخصًا، منهم 244.991 تلقوا الجرعة الثانية.

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