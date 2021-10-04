باعتبارها مؤسسة إخبارية سيادية .. رئاسة مجلس النواب تصدر قرارا بضم وكالة الأنباء الليبية إلى مجلس النواب

أصدر مكتب رئاسة مجلس النواب قرارا، نقل بمقتضاه تبعية وكالة الأنباء الليبية إلى مجلس النواب .

وجاء في ديباجة قرار مكتب رئاسة مجلس النواب رقم ( 2) لسنة 2021 أنه باعتبار وكالة الانباء الليبية مؤسسة سيادية إخبارية جامعة ومستقلة، مهمتها نشر أخبار الدولة بمهنية وحرفية وحيادية وتوزيعها على مختلف وكالات الأنباء والقنوات والإذاعات والصحف المحلية والدولية ، ولدواعي المصلحة العامة صدر القرار التالي .

المادة الأولى : تضم وكالة الانباء الليبية بأصولها الثابتة والمنقولة إلى مجلس النواب.

المادة الثانية : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالفه ، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

وفي سياق متصل أصدر مكتب رئاسة مجلس النواب قرارا آخر تحت رقم (7) لسنة 2021 ميلادية، باعتماد لائحة شؤون الموظفين والهيكل التنظيمي، ولائحة العمل بوكالة الانباء الليبية.

وتتضمن لائحة العمل والهيكل التنظيمي لوكالة الانباء الليبية، العديد من المواد التي تحدد مهام وطبيعة العمل بمختلف فروع الوكالة وإداراتها واقسامها ومكاتبها، وتضمن تسيير العمل في ظروف مناسبة وحقوق وواجبات العاملين بها .

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