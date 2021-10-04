شلوف: الجزائر تفتح أجواءها أمام طيران الشحن العسكري التركي

قال جمال شلوف، الأكاديمي الليبي، إنه في حين ترفض الجزائر السماح للطيران الفرنسي عبور اجوائها نحو مالي، طيران الشحن العسكري التركي لليوم الثاني على التوالي، يعبر الأجواء الجزائرية نحو السنغال في جسر جوي عسكري تركي نحو الساحل الأفريقي.

أضاف “شلوف” على حسابه بفيسبوك: “هناك تغيرات في المنطقة، وكما نوهنا سالفا، كل المؤشرات تؤكد أن الساحل والصحراء هي نقطة التوتر القادمة في المنطقة والتي ستكون نقاط استقبال الجماعات الارهابية والمرتزقة المجبرين على مغادرة ليبيا، بدءا من النيجر فمالي فبوركينا فاسو وصولا لنيجيريا”.