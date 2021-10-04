إصابة 18 عاملا في سقوط جزء من صالة الركاب رقم 1 بمطار بنينا

أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي إصابة 18 عاملا في سقوط جزء من صالة الركاب رقم 1، مشيرة إلى أن أغلبهم حالتهم مستقرة باستثناء حالتين ما زالتا تحت الملاحظة.

وأوضحت إدارة المطار، في منشور بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الصالة المذكورة «قيد الإنشاء وجرى التعاقد على تنفيذها بعقد استثماري بين هيئة المواصلات ومصرف التجارة والتنمية، وليست الصالة الحالية التي تُسير الرحلات».

ونفت إدارة المطار في وقت سابق الأنباء المتداولة عن سقوط صالة الركاب بمطار بنينا الدولي، وقالت: «إن الخبر اليقين هو سقوط جزء من صالة الركاب رقم 1 (والتي هي قيد الإنشاء)».

وأشارت في منشور لاحق إلى أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة المصابين إلى حين الاطمئنان عليهم».



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