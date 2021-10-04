ضبط أدوية مُهرّبة في مخازن الدريبي

نفذ مركز الرقابة على الأغذية والأدوية حملةً تفتيشيةً على سوق بيع وتخزين الأدوية والمعدات الطبية بمنطقة الدريبي بالعاصمة طرابلس .

وبحسب الصفحة الرسمية للمركز؛ فقد عُثر على أدوية مهربة من الدول المجاورة، فضلاً عن انتهاء صلاحيتها، وسوء عملية تخزينها، وسيجري ضبطها وتحريزها وتتبع مصادرها لإحالتها للجهات المختصة، كما تم إغلاق بعض الأسواق المخالفة للاشتراطات المطلوبة.

الحملة، التي نُفذت بناءً على أوامر النائب العام برفقة جهاز الحرس البلدي؛ تستهدف، بحسب القائمين عليها، التأكد من مدى سلامة التخزين وتداول السلع الغذائية والدوائية.

يُشار إلى أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يكثّف حملاته التفتيشية في الآونة الأخيرة على المحال التجارية والأسواق في مختلف مناطق البلاد، مما أسفر عن إغلاق الكثير منها حتى الآن.

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