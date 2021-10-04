مديرية أمن طرابلس: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد مخالفي تسجيل العمالة الوافدة

أهابت مديرية أمن طرابلس بالمواطنين، ضرورة تسجيل العمالة الوافدة لديهم والمستأجرين، مشيرة إلى أنه سوف تتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين بصحيح القانون.

وقال بيان صادر عن المديرية: “تهيب مديرية أمن طرابلس بحكومة الوحدة الوطنية، المواطنين من أصحاب المحال التجارية والمصانع والشركات والمنازل المستأجرة، بضرورة تسجيل العمالة الوافدة لديهم والمستأجرين بأقرب مراكز الشرطة في نطاق سكنهم، أو بفروع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب”.

وأضاف البيان “تدعو مديرية أمن طرابلس المواطنين إلى إتمام إجراءات العمالة الوافدة وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة”.

وتابع “تؤكد المديرية أن هذا الإجراء يأتي لحماية الوطن والمواطن ومنع حدوث أية خروقات أمنية، بالإضافة إلى السماح للعمالة الوافدة بالتنقل والعمل ووفقا للقوانين التنظيمية السارية في الدولة”.

واستطرد “نشدد على ضرورة التقيد بهذا الأمر وسرعة تسجيل كافة المستأجرين، وتصحيح أوضاع العمالة من الأجانب”.

واستكمل “نلفت إلى أن مديرية أمن طرابلس سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل المخالفين وفق صحيح القانون، باعتبار أن هذه المسألة تمس أمن الدولة بشكل عام”.