الزناتي يؤكد على ضرورة الانتهاء من جمع المعلومات الإحصائية الخاصة بالسجل الوطني للسرطان

ليبيا – خلص اجتماع وزير الصحة علي الزناتي برئيس وأعضاء “البرنامج الوطني لمكافحة السرطان” إلى جملة من التوصيات، تتمحور حول وجوب الانتهاء من جمع معلومات إحصائية، يمكن للحكومة، والباحثين، والمجتمع، استخدامها لتطوير وتعزيز النقاش حول خدمات الأورام المقدّمة في ليبيا من خلال “السجل الوطني للسرطان”.

كما تم الاتفاق وفقًا للمكتب الإعلامي لوزارة الصحة على تحديد خطة عمل تضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المقرّر تنفيذها خلال الثلاث سنوات القادمة، إلى جانب الالتزام بالمعايير المحدّدة من اللجنة الاستشارية بالبرنامج، قبل الإقرار بإنشاء مركز أو وحدة علاج جديدة، وأيضًا تبادل المعلومات والبيانات بين البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، والمراكز العلاجية الخمس الكبرى، ووحدات الأورام باستخدام الأنظمة الإلكترونية، وكذلك وضع رؤية وطنية واضحة حول جدوى علاج مرضى الأورام بالخارج.

من جانب آخر، اعتبر وزير الصحة إشراك المؤسسات والجهات المحلية كالمؤسسة الوطنية للنفط وشركات الاتصالات، والتي غالبًا ما تبادر بتقديم الدعم المجتمعي في إطار المسؤولية الاجتماعية، عاملًا فعّالًا في إنجاح الجهود الوطنيّة في مواجهة السرطان الذي يشكّل تحديًا عالميًا متناميًا في مجالي الصحة والتنمية.

ولفت إلى ضرورة الانتهاء من وضع سياسة وطنية دوائية خاصة بمكافحة السرطان، إلى جانب الاهتمام بتدريب وتأهيل الفيزيائيين الطبيين باعتبارهم “الركيزة” الأولى في خدمات العلاج الإشعاعي لمرضى الأورام.

وبحسب الرؤى العلمية للجنة الاستشارية المنبثقة عن البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، والتي تستند على الجغرافية الليبية، وعدد السكان، لا بد أن يقدم أي مركز متخصص لعلاج الأورام كامل الخدمات التشخيصية والعلاجية بما يتطابق مع المعايير الدولية.

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