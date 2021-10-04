سفارة واشنطن تُدين حملة “قرقارش” وتُطالب بفتح تحقيق فوري

ضمّت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، صوتها للأصوات المُندّدة، بمقتل مهاجر وإصابة 15 آخرين بجروح، جراء حملة أمنية في “قرقارش”، نفذتها وزارة الداخلية، الجمعة الماضية.

وقالت السفارة في تغريدة على “تويتر”: “يجب أن تظل حقوق الإنسان وحفظ كرامة جميع الناس، بمن فيهم المهاجرين واللاجئين؛ من أولويات جميع الحكومات”.

وطالبت سفارة واشنطن، بفتح تحقيق فوري، لكشف ملابسات الحادثة، معربةً، في الوقت ذاته، عن بالغ قلقها إزاء الأحداث التي وقعت في “قرقارش”.

وكشف السلطات الأمنية، في وقتٍ سابقٍ، عن حملة أمنية موسّعة شمال العاصمة، نُفذت مساء الجمعة، وأدت إلى اعتقال ما لا يقل عن أربعة آلاف مهاجر غير قانوني، بينهم مئات النساء والأطفال، فيما أفادت الأمم المتحدة، بمقتل مهاجر وإصابة 15 آخرين في الحملة.

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