المنفي يشارك في اجتماع هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية

شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في اجتماع هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، الذي عقد صباح اليوم الإثنين، عبر تقنية «الفيديو»، بمشاركة رئيس الكونغو الديمقراطية، رئيس الاتحاد الأفريقي، فيليكس تشيسكيدي، ورؤساء دول جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس الوزراء المصري، ووزيرا خارجية الكونغو وغانا، ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الاجتماع ناقش مكان وشكل الدورة العادية الـ39 للمجلس التنفيذي للاتحاد (وزراء الخارجية الأفارقة) المقرر عقدها يومي 14 و15 لأكتوبر أكتوبر الجاري، والقمة التنسيقية نصف السنوية الثالثة، التي ستعقد في 16 من نفس الشهر، بالإضافة إلى بحث عقد اجتماع الاتحاد الأفريقي- الاتحاد الأوروبي الوزاري الثاني في كيغالي برواندا يومي 25 و26 من هذا الشهر أيضاً.

واستعرض الاجتماع نتائج اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقيتين المعنية بتغير المناخ المنعقد في يونيو الماضي، مناقشة عقد القمة الأفريقية التركية في ديسمبر القادم.

وأكد المنفي في كلمته، خلال الاجتماع على أهمية استمرار العمل بنفس الزخم والتنسيق، في خدمة قضايا القارة، من خلال الاجتماعات المتواصلة التي تعد ركيزة أساسية في دعم التكامل القاري، ومتابعة تنفيذ ما تم اعتماده.

وأعرب المنفي، عن أمله في أن تسير كافة الشراكات الاستراتيجية، وفقاً لمخطط واضح يعكس مصالح بلدان القارة وأولوياتها، ليس فقط من خلال حجم الاستثمارات، وإنما بوعي وقدرة القارة بالتغييرات التي يشهدها العالم، بما يمكن القارة من التعبير عن مواقفها، والمشاركة في التنمية القارية، مؤكداً «أن ذلك لا يتأتى إلا بتسخير الإمكانيات، وبإرادة سياسية قوية، لترسيخ مبدأ التضامن والتآزر العالمي في مواجهات التحديات والقضايا الإقليمية والدولية».

واقترح المنفي باعتبار ليبيا تترأس اتحاد المغرب العربي، أن يتم عقد الدورة الـ39 للمجلس التنفيذي، والاجتماع نصف السنوي الثالث بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، على نحو يضمن اتخاد كافة التدابير، التي تؤدي إلى نجاح أعمالها، ووصولها إلى نتائج متقدمة، مقترحا كذلك أن «يكون مشاركة 50% بشكل شخصي مقابل 50% عبر تقنية الفيديو خياراً لهذا الاجتماع».

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي في ختام كلمته في الوقت ذاته باستضافة رواند للاجتماع الوزاري القادم لمجلس الاتحاد الأفريقي نهاية الشهر الحالي.

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