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“يفتحلكم ربي”.. العرادي يعلق على تصريح للنويري

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

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لم تمض ساعات على تصريح النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، بشأن قانون انتخاب الرئيس، حتى بادر عضو جماعة الإخوان بملتقى الحوار السياسي المستقيل، عبدالزراق العرادي بالعليق عليه.  

وقال النويري، إن “قانون انتخاب الرئيس أتخذ ولا رجوع عنه، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة “ليس وجوبيا”.

وفي هذا علّق العرادي، في تغريدة على تويتر، إذ قال: “ومن قال إن اصدار القوانين ليس اختصاص مجلس النواب؟! ومن قال إن الإصدار يشارككم فيه أحد؟! أما أن القانون لا رجعة فيه وأنكم غير ملزمين بالتشاور فيه مع مجلس الدولة “يفتحلكم ربي.. على قولت الليبيين”.

وأضاف العرادي، موجهًا حديثه إلى النويري: “إذا لم تلتزموا بالاتفاق السياسي، فأنتم مجرد سلطة أمر واقع ولستم جسمًا تشريعيًا”.

وتابع: “إذا استطعتم فرضه بالقوة تفضلوا، وإلا فلن تجرى الانتخابات على أساسه إلا إذا توافقتم مع مجلس الأعلى للدولة”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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