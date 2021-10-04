“النواب” يناقش قانون انتخاب البرلمان المقبل.. في جلسة مفتوحة

انطلقت أعمال جلسة مجلس النواب، المؤجلة من الأسبوع الماضي، اليوم الاثنين، برئاسة النائب الأول فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني أحميد حومه، بعد يوميْن من اختتام المؤتمر التشاوري بين وفديْ النواب ومجلس الدولة في الرباط.

ويناقش أعضاء البرلمان، هذه الأثناء، قانون انتخاب مجلس النواب، في جلسة مفتوحة تغيّب عنها رئيس المجلس عقيلة صالح، أتت بعد أسبوع من قرار منح لجنة إعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب، الوقت الكافي؛ لتنتهي من أعمالها بتجهيز المقترح.

وتقع على عاتق مجلس النواب، مسؤولية إنجاز التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

يُشار إلى أن مجلس النواب، أصدر قانون الانتخابات الرئاسية في 8 سبتمبر الجاري، فيما أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 12 من الشهر ذاته، تسلّمها القانون.

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