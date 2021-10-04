“الخدمات العامة مصراتة”: تعليق إضراب العمال مقابل توفير جزء من مستحقاتهم

قال رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة مصراتة هيثم بعيو، إن موظفي الشركة علقوا اعتصامهم أمس في مصراتة بعد اجتماعهم مع رئيس أعيان المدينة وتوفير جزء من مستحقاتهم المتأخرة 4 أشهر عن طريق رجال الأعمال والخيرين في البلدية، وأن الموظفين أضربوا عن العمل بسبب تأخر صرف مرتباتهم، وهذا السيناريو يتكرر من الوزارة، وتواصلنا مع وزارة الحكم المحلي وقدمنا كل المطلوب من مستندات، وننتظر صرف مخصصات جميع الشركات دون جدوى.

وتابع بعيو قائلاً في تصريحات صحفية: “ننتظر حلولا جذرية لإشكالية تأخر صرف المخصصات، ولم تضع وزارة الحكم المحلي سياسة واضحة لحل هذا الملف رغم التواصل واقتراح الحلول من الشركات في عدة اجتماعات معها، وننوه إلى أن شركات خدمات النظافة توفر فرص عمل لقرابة 40 ألف موظف”.