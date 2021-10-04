ليبيا

المغرب – بوابة إفريقيا الإخبارية |

04 October, 2021

قال ريتشارد نورلاند، المبعوث الأمريكي لليبيا ، في بيان له، بخصوص المشاورات الرباط بين الأطراف الليبية حول القضايا العالقة للانتخابات ،أن “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حضرت كوسيط فنّي” مضيفا انه “خلال الفترة التي قضاها في الرباط، أتيحت له الفرصة للقاء المشاركين بشكل منفصل وأن هناك حاجة لمزيد من الجهود للتقريب بين الفرقاء”.

وعبر المبعوث الأمريكي، عن شكره للمغرب، لاستضافته المشاورات قصد ضمان إجراء الانتخابات في موعدها و طالب ببدء عملية التهيئ للانتخابات قائلا :”إذا كان من المقرّر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر من أجل تشكيل حكومة شرعية دائمة لليبيا، فيجب أن تمضي العملية قُدما من الآن حتى يتسنّى الانطلاق في تسجيل المرشحين وغيرها من الجوانب المتعلقة بتنفيذها”.

وحث على أنه :” لا ينبغي أن يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية الحاسمة – وبدلاً من ذلك، يجب على المؤسسات الليبية وقادتها أن يثقوا بقدرة الناخبين على تقرير من يجب أن يقود البلاد”.