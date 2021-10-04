الكوني في الجزائر لحضور مراسم تشييع جنازة أمين عقال الطوارق

وصل، صباح اليوم الإثنين، عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني إلى ولاية إليزي الجزائرية مرفوقًا بوفد رسمي رفيع المستوى لحضور مراسم تشييع جنازة أمين عقال الطوارق، الحاج غومة إبراهيم بن غومة.

وكان في استقبال الكوني في مطار إليزي والي الولاية الجزائرية الحدودية مع ليبيا، مصطفى آغامير، بمعية مسؤولين آخرين قبيل تشييع أمين عقال الطوارق إلى مثواه الأخير، الذي يعد أيضًا عضو مجلس الأمة في الجزائر، وفق ما ذكرت ولاية إليزي في بيان لها.

وتوفي إبراهيم غومة أمين عقال منطقة الطاسيلي ناجر عن عمر ناهر 93 سنة، مساء أمس الأحد، بمستشفى إليزي بعد صراع طويل مع مرض عضال.

وانخرط غومة في صفوف المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني سنة 1960، ويعتبر من الذين أدوا دورًا محوريًّا في تفعيل الحركة الثورية عبر المناطق الحدودية الجزائرية-الليبية قبل استقلال البلاد 1962. كما شغل المناضل الجزائري الراحل عدة مناصب سامية في الدولة.

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