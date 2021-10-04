امغيب: الحكومة تدفع الرواتب للمرتزقة وتمنعها عن حماة الحدود

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن من يستحق التقدير والاحترام والحب الحقيقي والدعاء الدائم والدعم المستمر هم أبناء الجيش، الذين حتى هذه اللحظة يحمون الحدود ويحاربون الإرهاب ويؤمنون المدن، رغم أن رواتبهم متوقفة منذ أكثر من أربعة أشهر.

امغيب أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “عن أي شعبية وعن أي دعاية تحصل عليها الدبيبة بسبب قراراته الفوضوية تتحدثون؟ إنه لعلمكم أيها الشعب الليبي رئيس حكومتكم أثناء زيارته لدولة النيجر طلب من رئيسها حماية حدود ليبيا مع النيجر”.

وتابع: “فكان رد الرئيس النيجيري عليه: حدود ليبيا مع النيجر تحت سيطرة وحماية القيادة العامة للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر”.

وأفاد أن الدبيبة يدفع الرواتب للمرتزقة ويمنعها عن أبناء الوطن حماة الحدود، هذه التصرفات تثبت أن الدبيبة مرشح الإخوان المفسدين القادم.

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