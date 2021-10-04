دورة تدريبية لمنسقي الأمن بمكاتب الإدارة الانتخابية

نظم قسم التدريب بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية، الاثنين، دورةً تدريبيةً لمنسقي الأمن التابعين لمكتب الإدارة الانتخابية بالمناطق الليبية كافة؛ من أجل توفير بيئة آمنة للانتخابات القادمة.

وبحسب القائمين على هذه الدورة؛ فإن هناك حزمة من الدورات التدريبية التي تنظمها المفوضية هذه الفترة وتستهدف جميع الكوادر ذات العلاقة الفنية والإجرائية للانتخابات، من موظفي الأمن وموظفي مراكز الانتخاب والمراقبين.

وقال رئيس قسم التدريب، عبد الباسط النفاتي، إن الأجندة العامة للتدريب ستتضمن معلوماتٍ حول كيفية صياغة التقارير الأمنية، وآلية التواصل بين منسقي الأمن وغرفة العمليات.

من جانبه، ثمّن المستشار الأمني بمنظمة أيفس ريتشارد، الجهود التي تبذلها المفوضية بتدريب كوادرها من منسقي الأمن لتهيئة الظروف الآمنة للانتخابات القادمة.

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