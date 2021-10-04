ملك البحرين مفتاح استقرار ليبيا يعتمد على الحوار والحكمة

أكد ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال لقائه وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أن المفتاح لاستقرار ليبيا يعتمد على الحوار والحكمة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن ملك البحرين أكد خلال لقائه المنقوش في البحرين أهمية اتخاذ الخطوات الداعمة للاستقرار في ليبيا، والحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، وإجراء الاستحقاق الانتخابي المقرر لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، في التنمية والازدهار.

وأعرب ملك البحرين عن ثقته في قدرة الليبيين على تجاوز هذه المرحلة والتغلب على كافة التحديات الراهنة وشدد على دعم بلاده ، للمساعي والجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام في كافة أنحاء ليبيا مضيفا “ما نتمناه لليبيا نتمناه لانفسنا” “وأن المفتاح لاستقرار ليبيا يعتمد على الحوار والحكمة.

وأطلعت وزيرة الخارجية ملك البحرين على آخر التطورات على الساحة الليبية والجهود المبذولة لقيادة المرحلة الحالية، والاستعدادات لتنظيم المؤتمر الدولي لمبادرة دعم استقرار ليبيا، وهي المبادرة الليبية التى أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية كأول مبادرة ليبية خالصة، وعزم ليبيا تنظيم مؤتمر دولي نهاية أكتوبر الجاري.

وأعربت المنقوش عن شكرها وتقديرها للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، على مواقف بلاده الداعمة لليبيا في هذه المرحلة التي تمر بها.

كما تطرق اللقاء الى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، الى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة.