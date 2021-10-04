تضمين معلمي التعليم التقني والفني بالقانون رقم “4” لسنة 2018

أكد وزير التعليم التقني والفني يخلف السيفاو، على أنه قد تمت الموافقة على تضمين المعلمين بالوزارة للقانون رقم “4” لسنة 2018 بشأن تعديل مرتبات المعلمين.

وأشار “السيفاو” إلى أنه قد تم تحديد قيمة المخصصات المطلوبة شهريا لدعم هذه الزيادة بقيمة 38.579.234 دينار شهريًا، وبإجمالي 154.316.936 دينار لتغطية بقية أشهر السنة.

وأضاف أن هناك تواصلاً مستمرًا مع رئيس الحكومة، وسيصدر قرارٌ بشأن صرفها، خلال المدة القريبة القادمة.

يُشار إلى أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أصدر ،مؤخرًا، قرارًا بتنفيذ القانون الصادر عن مجلس النواب، والذي يتضمن زيادة مرتبات التعليم، على أن يتم البدء في تنفيذها اعتبارًا من سبتمبر الماضي، وهو ما دفع بعددٍ من القطاعات بالدولة إلى المطالبة بزيادة مرتباتها.

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