البرلمان يستأنف جلسته لبحث قانون انتخاب النواب

عقد اليوم مجلس النواب جلسته الرسمية لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية بعد تأجيل دام لأسبوعين، و أكد الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن القانون هو البند الرئيسي للجلسة، هذا وقد شهدت الجلسة توجها عاما من النواب بالإبقاء على القانون رقم 10 لسنة 2014 لانتخاب البرلمان.
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قناة ليبيا
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