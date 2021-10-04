بركان الغضب: سنغرق صناديق الانتخابات إذا قبلت المفوضية ترشح ” حفتر وسيف الإسلام”

نظمت قيادات ما يسمى “بركان الغضب” مظاهرة في مطار طرابلس تحت عنوان ” لا لترشيح مجرمي الحرب سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر”، وطالبوا خلالها بحبس “خليفة حفتر ” فهو مواطن أمريكي مكانه المحاكم، كما حذروا المفوضية العليا للانتخابات من عدم قبول ترشح سيف الإسلام وحفتر قائلين هذا سيدفعنا لإغراق صناديق الانتخابات بالمنطقة الغربية.

وطالب المتظاهرون أيضا من البعثة الأممية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد حفتر، كما طالبوا المجلس الرئاسي والحكومة بالإسراع فى إطلاق مشروع المصالحة الوطنية.

وقال أحد المتظاهرين يدعى محمد عبد المجيد رسالتنا للبعثة الأممية لن ننسي أحسن ألينا أو أساء إلينا لذا نرفض ترشيح سيف الإسلام وحفتر لرئاسة ليبيا . فيما هتف أحد المتظاهرين، لدينا خيارين فقط للتعامل مع حفتر إما سحب الجنسية منه وطرده من ليبيا أو الحرب عليه؛ وقال أخر سيف الإسلام القذافي ليس له مكان في الحكم ولا نقبل بعودة الحكم العسكري إلى ليبيا من جهته وصف الطاهر بن غربية، سيف الإسلام القذافي بسيف الإجرام قائلا:” سيف الإجرام وليس سيف الإسلام القذافي ليس له مكان فى الحكم”.