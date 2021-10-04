بليحق: البرلمان أقر قانون انتخاب مجلس النواب

أقر البرلمان في جلسته اليوم الاثنين قانون انتخاب مجلس النواب كما أصدر قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب الليبي.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن الجلسة التي عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري وبحضور النائب الثاني احميد حومة خصصت لمناقشة قانون انتخاب مجلس النواب الليبي القادم وتم إقرار أن يتم العمل على تعديل القانون رقم (10) لسنة 2014 الذي انتخب على أساسه مجلس النواب الحالي.

وبين بليحق أنه بعد مناقشة مشروع القانون مادة مادة وإجراء بعض التعديلات عليه تم إقرار قانون انتخاب مجلس النواب القادم بعد التصويت عليه مادة مادة موضحا أن مجلس النواب بذلك يكون قد أقر قانون انتخاب مجلس النواب بالإضافة إلى إصدار قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب الليبي.

واعتبر بليحق أن مجلس النواب بذلك يكون قد استوفى التشريعات والقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، وبذلك علقت الجلسة ليوم غدً الثلاثاء .