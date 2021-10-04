ليبيا الان

ندوة علمية بعنوان الدراسات المستقبلية مدخل وآفاق في بنغازي

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظمت جامعة دار البيان بمدينة بنغازي ندوة علمية حملت عنوان، الدراسات المستقبلية،، مدخل وآفاق، استعرضت خلالها تعريف الدراسات المستقبلية وأهميتها وأمثلة هامة حولها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك