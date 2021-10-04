ندوة علمية بعنوان الدراسات المستقبلية مدخل وآفاق في بنغازي

نظمت جامعة دار البيان بمدينة بنغازي ندوة علمية حملت عنوان، الدراسات المستقبلية،، مدخل وآفاق، استعرضت خلالها تعريف الدراسات المستقبلية وأهميتها وأمثلة هامة حولها.
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قناة ليبيا
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