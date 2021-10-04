اللافي: مستمرون في المجلس الرئاسي في تنفيذ مهامنا

قال عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، إنه أنهى زيارة عمل إيجابية للقاهرة اختتمها يوم الأمس بلقاء وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ومسؤولين سياسيين وأمنيين.

أضاف في بيان: ” ناقشنا آليات التعاون المشترك بين ليبيا ومصر الشقيقة، خاصة فيما يتعلق بدعم العملية السياسية في بلادنا، كما التقينا بعدد من الشخصيات الليبية المتواجدة في القاهرة، وناقشنا معهم ملف المصالحة الوطنية، وآليات المشاركة الفعالة، لكافة ممثلي الأطياف السياسية والاجتماعية، في صياغة مشروع وطني يجمع كلمة الليبيين في ميثاق يؤسس لمصالحة وطنية شاملة، تساهم في تحقيق أمن واستقرار البلاد، وتستجيب لتطلعات الشعب الليبي”.

وتابع قائلًا: “بذلك نؤكد استمرار المجلس الرئاسي، في تنفيذ المهام المناطة به، من أجل استقرار البلاد، فلا خيار أمام الليبيين إلا المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، للعبور بها إلى مرحلة السلام والاستقرار”.