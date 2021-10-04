ندوة علمية بعنوان التحول الرقمي بين التقنية والقانون في بنغازي

نظم مركز المعلومات والتوثيق بجامعة بنغازي ندوة علمية حملت عنوان، التحول الرقمي.. بين التقنية والقانون، بالمشاركة مع كلية تقنية المعلومات.
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قناة ليبيا
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