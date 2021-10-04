الخدمات العامة مصراتة: موظفو الشركة علقوا اعتصامهم بعد توفير رجال أعمال جزء من مستحقاتهم المتأخرة

ليبيا – قال رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة مصراتة هيثم بعيو إن موظفي الشركة علقوا اعتصامهم أمس الأحد في مصراتة، بعد اجتماعهم مع رئيس أعيان المدينة وتوفير جزء من مستحقاتهم المتأخرة 4 أشهر، عن طريق رجال الأعمال والخيرين في البلدية.

بعيو أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن الموظفون أضربوا عن العمل، بسبب تأخر صرف مرتباتهم، وهذا السيناريو يتكرر من الوزارة.

وتابع: “تواصلنا مع وزارة الحكم المحلي وقدمنا كل المطلوب من مستندات، وننتظر صرف مخصصات جميع الشركات دون جدوى، ننتظر حلولًا جذرية لإشكالية تأخر صرف المخصصات”.

ونوّه إلى أن وزارة الحكم المحلي لم تضع سياسة واضحة لحل هذا الملف، رغم التواصل واقتراح الحلول من الشركات في عدة اجتماعات معها.

وأكد على أن شركات خدمات النظافة توفر فرص عمل لقرابة 40 ألف موظف.

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