مجلس النواب يقّر قانون انتخاب مجلس النواب القادم

طبرق 04 أكتوبر 2021 (وال)- أقرّ مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها اليوم الإثنين، قانون انتخاب مجلس النواب القادم بحسب ما أعلن الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق.

وقال بليحق – في تغريدة عبر حسابه عل موقع “تويتر”: “إقرار قانون انتخاب مجلس النواب في جلسة اليوم الإثنين، وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وكان المجلس قد بدأ في وقت سابق اليوم، جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، خصصت للتصويت على القانون رقم (10) لسنة 2021 م؛ بشأن انتخاب مجلس النواب القادم. (وال)

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