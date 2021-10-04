المطالبة بإيقاف محافظ المركزي وإحالته للتحقيق بإهداره 1.5 مليار دولار

قدم 12 عضوا بمجلس النواب طلبا إلى رئيس البرلمان، المستشار عقيلة صالح، لإيقاف محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وإحالته لمكتب النائب العام للتحقيق فيما نسب إليه من اتهامات بإهدار مليار ونصف المليار دولار من أموال المصرف.

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