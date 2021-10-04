تدريبات لنساء سبها حول كتابة مقترحات المشاريع الصغرى والكبرى

أطلقت منظمة دروب الحياة النسائية بسبها مجموعة تدريبات حول كتابة مقترحات المشاريع الصغرى والمتوسطة، بهدف مساعدة النساء الباحثات عن جهات ممولة لمشاريعهن.
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قناة ليبيا
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