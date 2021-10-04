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تدريبات لنساء سبها حول كتابة مقترحات المشاريع الصغرى والكبرى

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أطلقت منظمة دروب الحياة النسائية بسبها مجموعة تدريبات حول كتابة مقترحات المشاريع الصغرى والمتوسطة، بهدف مساعدة النساء الباحثات عن جهات ممولة لمشاريعهن.

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قناة ليبيا

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